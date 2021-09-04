Neville survives thriller versus Ruston, and more on first edition of Football Friday Night Xtra

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SCORES: NEVILLE 27, RUSTON 24; UNION PARISH 42, MANY 32; OUACHITA 20, AIRLINES 3; MANGHAM 27, OAK GROVE 23; CROSSETT 15, MAGNOLIA 3

SCORES: STERLINGTON 42, LOYOLA 14; ST. FRED’S 35, MENARD 10; GENERAL TRASS 54, RICHWOOD 20, JUNCTION CITY 20, SMACKOVER 0; CARROLL 45, GREEN OAKS 0; BEEKMAN CHARTER 44, LINCOLN PREP 6; DELTA CHARTER 28, D’ARBONNE WOODS 14; ALEXANDRIA 65, FERRIDAY 8

BEEKMAN CHARTER 44, LINCOLN PREP 6; DELTA CHARTER 28, D’ARBONNE WOODS 14; ALEXANDRIA 65, FERRIDAY 8

SCORE: BAUXITE 15, MONTICELLO 13

MORE SCORES:

WEST MONROE 53, SAM HOUSTON 0

OCS 40, SOUTHWOOD 0

VIDALIA 44, SICILY ISLAND 14

CALDWELL 55, PEABODY 30

WINNFIELD 22, JONESBORO-HODGE 20

WEST OUACHITA 34, DELHI CHARTER 0

TENSAS 22, LAKEVIEW 6

LASALLE 36, EAST BEAUREGARD 30

GLENBROOK 59, RIVER OAKS 28

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