FINAL SCORES: RICHWOOD 12, CALDWELL 8; WEST MONROE 45, CHALMETTE 6; OUACHITA 35, HAHNVILLE 21; EAST ASCENSION 37, WEST OUACHITA 0

FINAL SCORES: BREAUX BRIDGE 21, CARROLL 17; STERLINGTON 37, BAKER 0; SMACKOVER 46, BARTON 28

FINAL SCORE: DELHI CHARTER 40, ST. JOHN 0; GENERAL TRASS 56, EAST BEAUREGARD 46; LITTLE ROCK CHRISTIAN 27, EL DORADO 10

FINAL SCORES: LOGANSPORT 36, JONESBORO-HODGE 6; LUTCHER 42, WOSSMAN 12

MORE SCORES:

North Vermilion 35, Franklin Parish 28 (2 OT)

Winnfield 27, Mamou 0

Jena 26, Mansfield 8

Loreauville 50, Vidalia 6

Amite 54, Rayville 0

Haynesville 44, East Iberville 6

Oak Grove 52, Centerville 8

Arcadia 26, Lake Arthur 0

Delhi 34, Jeanerette 6

Grand Lake 41, LaSalle 19

Sophie B Wright 28, D’Arbonne Woods 21

Cedar Creek 30, Slaughter Community Charter 0

Hanson Memorial 48, Delta Charter 46

Ascension Catholic 49, Lincoln Prep 6

Southern Lab 53, River Oaks 7

Greenville-St Joseph’s 46, Riverfield 0

Tallulah 52, Newton 30

Deer Creek 20, Tensas 18

Robinson 51, Magnolia 15

Camden Fairview 30, Vilonia 0

Stuttgart 48, Crossett 21

McGehee 28, Gosnell 16

Star City 35, Trumann 7

Warren 41, Blytheville 20

Booneville 42, Junction City 14

Prescott 35, Drew Central 0

Rector 26, Strong-Huttig 0