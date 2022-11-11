FINAL SCORES: RICHWOOD 12, CALDWELL 8; WEST MONROE 45, CHALMETTE 6; OUACHITA 35, HAHNVILLE 21; EAST ASCENSION 37, WEST OUACHITA 0
FINAL SCORES: BREAUX BRIDGE 21, CARROLL 17; STERLINGTON 37, BAKER 0; SMACKOVER 46, BARTON 28
FINAL SCORE: DELHI CHARTER 40, ST. JOHN 0; GENERAL TRASS 56, EAST BEAUREGARD 46; LITTLE ROCK CHRISTIAN 27, EL DORADO 10
FINAL SCORES: LOGANSPORT 36, JONESBORO-HODGE 6; LUTCHER 42, WOSSMAN 12
MORE SCORES:
North Vermilion 35, Franklin Parish 28 (2 OT)
Winnfield 27, Mamou 0
Jena 26, Mansfield 8
Loreauville 50, Vidalia 6
Amite 54, Rayville 0
Haynesville 44, East Iberville 6
Oak Grove 52, Centerville 8
Arcadia 26, Lake Arthur 0
Delhi 34, Jeanerette 6
Grand Lake 41, LaSalle 19
Sophie B Wright 28, D’Arbonne Woods 21
Cedar Creek 30, Slaughter Community Charter 0
Hanson Memorial 48, Delta Charter 46
Ascension Catholic 49, Lincoln Prep 6
Southern Lab 53, River Oaks 7
Greenville-St Joseph’s 46, Riverfield 0
Tallulah 52, Newton 30
Deer Creek 20, Tensas 18
Robinson 51, Magnolia 15
Camden Fairview 30, Vilonia 0
Stuttgart 48, Crossett 21
McGehee 28, Gosnell 16
Star City 35, Trumann 7
Warren 41, Blytheville 20
Booneville 42, Junction City 14
Prescott 35, Drew Central 0
Rector 26, Strong-Huttig 0