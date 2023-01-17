FINAL SCORES (BOYS):
WEST MONROE 60, NEVILLE 52
WOSSMAN 62, STERLINGTON 50
CLAIBORNE CHRISTIAN 64, KILBOURNE 37
GIBSLAND-COLEMAN 64, SIMSBORO 54
AVOYELLES PUBLIC CHARTER 56, HARRISONBURG 17
RUSTON 69, PINEVILLE 55
OUACHITA 106, WEST OUACHITA 62
RICHWOOD 52, BASTROP 42
RAYVILLE 78, BEEKMAN CHARTER 20
FERRIDAY 57, VIDALIA 45
RED RIVER 71, JONESBORO-HODGE 69
WINNFIELD 45, MANSFIELD 42
ARCADIA 71, HOMER 65
DELHI CHARTER 43, BLOCK 42
DELHI 65, SICILY ISLAND 5
LINCOLN PREP 71, RIVER OAKS 18
ST. FRED’S 63, OCS 46
TENSAS 73, DELTA CHARTER 64
FINAL SCORES (GIRLS):
NEVILLE 39, WEST MONROE 37
WOSSMAN 59, STERLINGTON 25
CLAIBORNE CHRISTIAN 52, KILBOURNE 16
GIBSLAND-COLEMAN 57, SIMSBORO 39
SALINE 55, CALVIN 50
AVOYELLES PUBLIC CHARTER 50, HARRISONBURG 32
RUSTON 43, PINEVILLE 22
PEABODY 42, FRANKLIN PARISH 39
DELTA CHARTER 72, TENSAS 25
OCS 44, ST. FRED’S 8
RIVER OAKS 48, LINCOLN PREP 36