FINAL SCORES (BOYS):

WEST MONROE 60, NEVILLE 52

WOSSMAN 62, STERLINGTON 50

CLAIBORNE CHRISTIAN 64, KILBOURNE 37

GIBSLAND-COLEMAN 64, SIMSBORO 54

AVOYELLES PUBLIC CHARTER 56, HARRISONBURG 17

RUSTON 69, PINEVILLE 55

OUACHITA 106, WEST OUACHITA 62

RICHWOOD 52, BASTROP 42

RAYVILLE 78, BEEKMAN CHARTER 20

FERRIDAY 57, VIDALIA 45

RED RIVER 71, JONESBORO-HODGE 69

WINNFIELD 45, MANSFIELD 42

ARCADIA 71, HOMER 65

DELHI CHARTER 43, BLOCK 42

DELHI 65, SICILY ISLAND 5

LINCOLN PREP 71, RIVER OAKS 18

ST. FRED’S 63, OCS 46

TENSAS 73, DELTA CHARTER 64

FINAL SCORES (GIRLS):

NEVILLE 39, WEST MONROE 37

WOSSMAN 59, STERLINGTON 25

CLAIBORNE CHRISTIAN 52, KILBOURNE 16

GIBSLAND-COLEMAN 57, SIMSBORO 39

SALINE 55, CALVIN 50

AVOYELLES PUBLIC CHARTER 50, HARRISONBURG 32

RUSTON 43, PINEVILLE 22

PEABODY 42, FRANKLIN PARISH 39

DELTA CHARTER 72, TENSAS 25

OCS 44, ST. FRED’S 8

RIVER OAKS 48, LINCOLN PREP 36