LHSAA softball regional round of playoffs: Neville, Forest, and Jena advance, plus more scores

REGIONAL ROUND SOFTBALL SCORES:
West Monroe 4, BENTON 0
ASSUMPTION 8, FRANKLIN PARISH 2
NEVILLE 13, LEESVILLE 6
GRANT 21, CALDWELL PARISH 9 FINAL/6 INNINGS
JENA 8, BERWICK 4
STERLINGTON 16, NORTH WEBSTER 6 FINAL/5 INNINGS
WINNFIELD 10, DEQUINCY 8
D’ARBONNE WOODS 3, BUNKIE 2
OAK GROVE 18, DELHI 0 FINAL/3 INNINGS
GRAND LAKE 15, HAYNESVILLE 0 FINAL/4 INNINGS
MONTGOMERY 17, BLOCK 0
DELTA CHARTER 12, CENTERVILLE 1 FINAL/5 INNINGS
LASALLE 15, NORTHWOOD-LENA 0 FINAL/3 INNINGS
FOREST 4, FAIRVIEW 3
QUITMAN 16, MONTEREY 1 FINAL/3 INNINGS
STANLEY 2, CHOUDRANT 1