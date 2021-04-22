LHSAA softball regional round of playoffs: Neville, Forest, and Jena advance, plus more scores

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REGIONAL ROUND SOFTBALL SCORES:

West Monroe 4, BENTON 0

ASSUMPTION 8, FRANKLIN PARISH 2

NEVILLE 13, LEESVILLE 6

GRANT 21, CALDWELL PARISH 9 FINAL/6 INNINGS

JENA 8, BERWICK 4

STERLINGTON 16, NORTH WEBSTER 6 FINAL/5 INNINGS

WINNFIELD 10, DEQUINCY 8

D’ARBONNE WOODS 3, BUNKIE 2

OAK GROVE 18, DELHI 0 FINAL/3 INNINGS

GRAND LAKE 15, HAYNESVILLE 0 FINAL/4 INNINGS

MONTGOMERY 17, BLOCK 0

DELTA CHARTER 12, CENTERVILLE 1 FINAL/5 INNINGS

LASALLE 15, NORTHWOOD-LENA 0 FINAL/3 INNINGS

FOREST 4, FAIRVIEW 3

QUITMAN 16, MONTEREY 1 FINAL/3 INNINGS

STANLEY 2, CHOUDRANT 1

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