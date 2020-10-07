Thursday Night Football tracker: Which prep football contests have been moved?

Due to weather conditions on Friday, expected to impact Northeast Louisiana, several high school football games have moved to Thursday night. Home teams are listed on the right. This list is subject to change. All games will kick off at 7:00 on Thursday, unless otherwise noted.
THURSDAY NIGHT GAMES:
NEVILLE VS. RUSTON (GAME AT EDDIE ROBINSON STADIUM ON GRAMBLING’S CAMPUS)
WEST OUACHITA VS. LAKESIDE
BROOKHAVEN VS. RIVERFIELD
GENERAL TRASS VS. MADISON
RICHWOOD VS. BASTROP
HUNTINGTON VS. CARROLL
FERRIDAY VS. RAYVILLE
SICILY ISLAND VS. OCS
CENTRAL CATHOLIC VS. BEEKMAN CHARTER
DELHI VS. CEDAR CREEK
NORTH WEBSTER VS. STERLINGTON
TENSAS VS. ST. FRED’S (6:00 KICKOFF)
AVOYLLES VS. WINNFIELD
LASALLE VS. FRANKLIN PARISH
TIOGA VS. JENA
CALDWELL VS. RIVER OAKS
NORTHWOOD-LENA VS. D’ARBONNE WOODS