Friday Roundball Roundup: OCS girls remain undefeated; Throwback night at Sterlington vs. Wossman, plus more!

Video: Lincoln Prep vs. Homer (girls)
Roundball Roundup (Boys scores):
WOSSMAN 77, STERLINGTON 41
NEVILLE 58, CARROLL 57 – OVERTIME
LINCOLN PREP 84, HOMER 68
RICHWOOD 77, UNION PARISH 52
ALEXANDRIA 47, WEST OUACHITA 42
ST. FRED’S 41, OCS 29
SIMSBORO 103, LAKESIDE 90
CALVIN 88, CENTRAL – JONESVILLE 38
DELHI 104, DELTA CHARTER 47
TENSAS 51, OAK GROVE 50
OUACHITA 68, RUSTON 37
PINEVILLE 77, WEST MONROE 55
Louisiana School for Math and Science 41, NORTHEAST BAPTIST 39
Roundball Roundup (Girls):
OCS 61, ST. FRED’S 45
NEVILLE 45, CARROLL 24
HOMER 63, LINCOLN PREP 42
NORTHEAST BAPTIST 47, GOOD SAMARTIAN 30