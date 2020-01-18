Friday Roundball Roundup: OCS girls remain undefeated; Throwback night at Sterlington vs. Wossman, plus more!

High School Sports
Posted: / Updated:

Video: Lincoln Prep vs. Homer (girls)

Roundball Roundup (Boys scores):

WOSSMAN 77, STERLINGTON 41

NEVILLE 58, CARROLL 57 – OVERTIME

LINCOLN PREP 84, HOMER 68

RICHWOOD 77, UNION PARISH 52

ALEXANDRIA 47, WEST OUACHITA 42

ST. FRED’S 41, OCS 29

SIMSBORO 103, LAKESIDE 90

CALVIN 88, CENTRAL – JONESVILLE 38

DELHI 104, DELTA CHARTER 47

TENSAS 51, OAK GROVE 50

OUACHITA 68, RUSTON 37

PINEVILLE 77, WEST MONROE 55

Louisiana School for Math and Science 41, NORTHEAST BAPTIST 39

Roundball Roundup (Girls):

OCS 61, ST. FRED’S 45

NEVILLE 45, CARROLL 24

HOMER 63, LINCOLN PREP 42

NORTHEAST BAPTIST 47, GOOD SAMARTIAN 30

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss

Don't Miss

Trending Stories