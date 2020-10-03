Football Friday Night: Week one of Louisiana high school opens up with a bang; plus Arkansas scores and highlights

High School Sports
Posted: / Updated:

FOOTBALL FRIDAY NIGHT: OAK GROVE 14, STERLINGTON 12; OCS 49, JENA 28; CARENCRO 16, WEST MONROE 0; BASTROP 40, WEST OUACHITA 37; RUSTON 48, AIRLINE 14

FOOTBALL FRIDAY NIGHT: NEVILLE 29, LEESVILLE 7; MANGHAM 49, RICHWOOD 28; WOSSMAN 48, BAKER 12; DELHI 34, DELHI CHARTER 0; UNION PARISH 62, RAYVILLE 12

FOOTBALL FRIDAY NIGHT: GENERAL TRASS 36, EVANGEL 25; HAMBURG 46, MONTICELLO 20

MORE SCORES:

FERRIDAY 50, SICILY ISLAND 0

CEDAR CREEK 47, ARCADIA 6

JONESBORO-HODGE 37, DELTA CHARTER 8

HAYNESVILLE 35, WEST SABINE (TX) 29

MENARD 19, HOMER 7

PLAIN DEALING 38, TENSAS 0

LASALLE 32, RINGGOLD 0

GRANT 53, BLOCK 28

ARKANSAS 28, CAMDEN-FAIRVIEW 21

CROSSETT 21, DUMAS 20

WARREN 42, BOONEVILLE 35

DREW CENTRAL 60, BARTON 18

CAMDEN-HARMONY GROVE 31, SMACKOVER 6

MCGEHEE 46, LAKE VILLAGE 13

FORDYCE 47, CARLISLE 14

RIVERFIELD ACADEMY 33, BAYOU 7

PRAIRIE VIEW ACADEMY 52, CLAIBORNE ACADEMY 20

TENSAS ACADEMY 34, RIVERDALE 20

SOUTHWEST HOMESCHOOL ASSOCIATION 64, NORTHEAST BAPTIST 14

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss

Don't Miss

Trending Stories