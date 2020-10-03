Football Friday Night: Week one of Louisiana high school opens up with a bang; plus Arkansas scores and highlights

FOOTBALL FRIDAY NIGHT: OAK GROVE 14, STERLINGTON 12; OCS 49, JENA 28; CARENCRO 16, WEST MONROE 0; BASTROP 40, WEST OUACHITA 37; RUSTON 48, AIRLINE 14
FOOTBALL FRIDAY NIGHT: NEVILLE 29, LEESVILLE 7; MANGHAM 49, RICHWOOD 28; WOSSMAN 48, BAKER 12; DELHI 34, DELHI CHARTER 0; UNION PARISH 62, RAYVILLE 12
FOOTBALL FRIDAY NIGHT: GENERAL TRASS 36, EVANGEL 25; HAMBURG 46, MONTICELLO 20
MORE SCORES:
FERRIDAY 50, SICILY ISLAND 0
CEDAR CREEK 47, ARCADIA 6
JONESBORO-HODGE 37, DELTA CHARTER 8
HAYNESVILLE 35, WEST SABINE (TX) 29
MENARD 19, HOMER 7
PLAIN DEALING 38, TENSAS 0
LASALLE 32, RINGGOLD 0
GRANT 53, BLOCK 28
ARKANSAS 28, CAMDEN-FAIRVIEW 21
CROSSETT 21, DUMAS 20
WARREN 42, BOONEVILLE 35
DREW CENTRAL 60, BARTON 18
CAMDEN-HARMONY GROVE 31, SMACKOVER 6
MCGEHEE 46, LAKE VILLAGE 13
FORDYCE 47, CARLISLE 14
RIVERFIELD ACADEMY 33, BAYOU 7
PRAIRIE VIEW ACADEMY 52, CLAIBORNE ACADEMY 20
TENSAS ACADEMY 34, RIVERDALE 20
SOUTHWEST HOMESCHOOL ASSOCIATION 64, NORTHEAST BAPTIST 14