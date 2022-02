NEVILLE: AJ ALLEN (NEBRASKA), BRETT BATTEFORD (SOUTHERN ARKANSAS), JAYLON BLACKSTON (HUTCHINSON COMMUNITY COLLEGE), DEMETRIC WHITLOCK (HUTCHINSON COMMUNITY COLLEGE);

STERLINGTON: COLE THOMPSON (HINDS COMMUNITY COLLEGE), ARMOD MILLS (PREFERRED WALK ON, ULM); CLIFF JONES (LOUISIANA CHRISTIAN COLLEGE)

EL DORADO: KAMRON BIBBY (ARKANSAS), JACKIE WASHINGTON (SOUTHERN ARKANSAS), PATRICK SIXBEY (SOUTHERN ARKANSAS), SHARMON RESTER (LAMAR), MARIO GANTER (OUACHITA BAPTIST), DEVIN WALTER (HENDERSON STATE), JALON FRAZIER (HENDERSON STATE), JYRIN STEWARD (ARKANSAS TECH)

WEST MONROE: PAUL MANNING (HENDERSON STATE), RICHARD KILLIAN (HENDERSON STATE), JAVARI SANDERS (TEXAS WESLEYAN)

OUACHITA: CARMYCAH GLASS (MISSOURI), MARCELL HENDERSON (MISSISSIPPI COLLEGE), PHIL BRADFORD (MCNEESE), JAEDEN LEDENT (LOUISIANA CHRISTIAN COLLEGE), JAYLEN KINCAID (LANGSTON UNIVERSITY)

RUSTON: KIONA MCCALISTER (WEST ALABAMA), MICAH SCHEER (PREFERRED WALK ON, LOUISIANA TECH), BERNARD JOHNSON (PREFERRED WALK ON GRAMBLING)

WEST OUACHITA: KOHL NOLAN (PREFERRED WALK ON, SOUTHERN ARKANSAS), MASON COBB (STERLING COLLEGE)

GENERAL TRASS: WYDETT WILLIAMS (DELTA STATE)

OUACHITA CHRISTIAN: CASEY COBB (SOUTHERN ARKANSAS)

WOSSMAN: JORDAN JACKSON (EAST TEXAS BAPTIST)

JONESBORO-HODGE: DEVANTE MOZEE (LOUISIANA TECH), JUSTIN CALLAHAN (KILGORE COLLEGE)

The gang gives their final thoughts on National Signing Day 2022.