WEST MONROE, La. (KTVE/KARD) — Here are the final scores for November 4, 2022:

WEST MONROE 17, RUSTON 35

CARROLL 19, UNION PARISH 35

OUACHITA 48, PINEVILLE 7

RIVER OAKS 15, GLENBROOK 46

EL DORADO 56, JACKSONVILLE 14

JENA 42, BUCKEYE 13

TALLULAH 44, PRENTISS 16

HOMER 28, HAYNESVILLE 27

BEEKMAN 20, LASALLE 42

BRIARFIELD 50, LEE 52

RIVERFIELD 23, BROOKHAVEN 22

HERMITAGE 6, MARVELL 49

BOLTON 6, CALDWELL 40

LAKE VILLAGE 47, FORDYCE 57

RICHWOOD 42, BASTROP 0

ALEXANDRIA 57, WEST OUACHITA 58

FRANKLIN PARISH 42, PEABODY 0