WEST MONROE, La. (KTVE/KARD) — Here are your final scores for December 2, 2022:
ZACHARY 22, RUSTON 37
ASCENSION CATHOLIC 14, OCS 42
WESTGATE 6, DESTREHAN 21
NORTH DESOTO 38, IOWA 2
ST. JAMES 13, MANY 32
LUTCHER 35, WEST FELICIANA 21
BROTHER MARTIN 55, CARENCRO 24
JOHN CURTIS 24, CATHOLIC-BATON ROUGE 21
E.D. WHITE 7, ST. THOMAS MORE 38
LAFAYETTE CHRISTIAN 68, TEURLINGS CATHOLIC 46
AMITE 8, UNION PARISH 28
MANGHAM 18, HOMER 38
OAK GROVE 48, HAYNESVILLE 7
ST. MARTIN’S EPISCOPAL 7, VERMILLION CATHOLIC 41
DUNHAM 35, UNIVERSITY LAB 28