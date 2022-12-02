WEST MONROE, La. (KTVE/KARD) — Here are your final scores for December 2, 2022:

ZACHARY 22, RUSTON 37

ASCENSION CATHOLIC 14, OCS 42

WESTGATE 6, DESTREHAN 21

NORTH DESOTO 38, IOWA 2

ST. JAMES 13, MANY 32

LUTCHER 35, WEST FELICIANA 21

BROTHER MARTIN 55, CARENCRO 24

JOHN CURTIS 24, CATHOLIC-BATON ROUGE 21

E.D. WHITE 7, ST. THOMAS MORE 38

LAFAYETTE CHRISTIAN 68, TEURLINGS CATHOLIC 46

AMITE 8, UNION PARISH 28

MANGHAM 18, HOMER 38

OAK GROVE 48, HAYNESVILLE 7

ST. MARTIN’S EPISCOPAL 7, VERMILLION CATHOLIC 41

DUNHAM 35, UNIVERSITY LAB 28