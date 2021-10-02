Football Friday Night: Neville earns first win over West Monroe since 1995, plus more scores and highlights

SCORES: NEVILLE 28, WEST MONROE 7; RUSTON 51, ST. THOMAS MORE 27; DUTCHTOWN 42, OUACHITA 33; STERLINGTON 45, JENNINGS 14
SCORES: EL DORADO 70, PINE BLUFF 38; CARROLL 49, BASTROP 22; GENERAL TRASS 48, VIDALIA 0
SCORES: CEDAR CREEK 54, RIVER OAKS 7; RICHWOOD 22, WOODLAWN-SHREVEPORT 0; NORTHWOOD-SHREVEPORT 42, WOSSMAN 14; JONESBORO-HODGE 34, NORTH WEBSTER 32 (FINAL/2 OT)
SCORES: OUACHITA CHRISTIAN 25, ST. FRED’S 7; RAYVILLE 18, DELHI CHARTER 12
Arcadia 6
HOMER 44
Lincoln Prep 12
CALVARY 70
UNION PARISH 40
Franklin Parish 6
Delhi
D’ARBONNE WOODS 28
Sicily Island 16
DELTA CHARTER 30
HAYNESVILLE 54
Ringgold 16
Tensas 0
OAK GROVE 42
LAKESIDE 54
Beekman Charter 20
Texarkana 0
CAMDEN-FAIRVIEW 33
Hamburg 7
MONTICELLO 42
WARREN 40
Star City 15
BARTON 20
Drew Central 18
CAMDEN-HARMONY GROVE 46
Smackover 6
Lake Village 14
MCGEHEE 41
Porter’s Chapel 18
PRAIRIE VIEW ACADEMY 70
Winnfield 12
AVOYLLES 40
LaSalle 19
BUCKEYE 47
LOYOLA 41
West Ouachita 27
MANGHAM 36
Ferriday 0