Football Friday Night: Neville earns first win over West Monroe since 1995, plus more scores and highlights

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SCORES: NEVILLE 28, WEST MONROE 7; RUSTON 51, ST. THOMAS MORE 27; DUTCHTOWN 42, OUACHITA 33; STERLINGTON 45, JENNINGS 14

SCORES: EL DORADO 70, PINE BLUFF 38; CARROLL 49, BASTROP 22; GENERAL TRASS 48, VIDALIA 0

SCORES: CEDAR CREEK 54, RIVER OAKS 7; RICHWOOD 22, WOODLAWN-SHREVEPORT 0; NORTHWOOD-SHREVEPORT 42, WOSSMAN 14; JONESBORO-HODGE 34, NORTH WEBSTER 32 (FINAL/2 OT)

SCORES: OUACHITA CHRISTIAN 25, ST. FRED’S 7; RAYVILLE 18, DELHI CHARTER 12

Arcadia 6

HOMER 44

Lincoln Prep 12

CALVARY 70

UNION PARISH 40

Franklin Parish 6

Delhi

D’ARBONNE WOODS 28

Sicily Island 16

DELTA CHARTER 30

HAYNESVILLE 54

Ringgold 16

Tensas 0

OAK GROVE 42

LAKESIDE 54

Beekman Charter 20

Texarkana 0

CAMDEN-FAIRVIEW 33

Hamburg 7

MONTICELLO 42

WARREN 40

Star City 15

BARTON 20

Drew Central 18

CAMDEN-HARMONY GROVE 46

Smackover 6

Lake Village 14

MCGEHEE 41

Porter’s Chapel 18

PRAIRIE VIEW ACADEMY 70

Winnfield 12

AVOYLLES 40

LaSalle 19

BUCKEYE 47

LOYOLA 41

West Ouachita 27

MANGHAM 36

Ferriday 0

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