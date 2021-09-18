Football Friday Night for September 17th: Scores from Louisiana, Arkansas and the MAIS

SCORES: CATHOLIC-BATON ROUGE 30, WEST MONROE 19; STERLINGTON 34, OAK GROVE 16; RUSTON 50, AIRLINE 0; EL DORADO 50, MAGNOLIA 30
SCORES: NEVILLE 28, JENA 8; WOSSMAN 28, GREEN OAKS 0; CAPTAIN SHREVE 22, UNION PARISH 21
SCORES: CAMDEN-FAIRVIEW 60, WATSON CHAPEL 24; ST. FRED’S 28, TENSAS 0; HARDING ACADEMY 59, CAMDEN-HARMONY GROVE 19; DELTA CHARTER 30, RIVER OAKS 16;
SCORES: MCGEHEE 15, CROSSETT 13; WHITE HALL 42, DREW CENTRAL 0
Chris, Jesse, Steven, and Dominique give their final thoughts on what stood out this week on Football Friday Night
MORE SCORES:
CEDAR CREEK 38, DELHI 6
GENERAL TRASS 26, BASTROP 6
MANGHAM 35, CALDWELL 7
HOMER 69, RINGGOLD 0
HAYNESVILLE 40, JUNCTION CITY 28
WINNFIELD 24, DELHI CHARTER 8
CALVARY 62, ARCADIA 0
OCS 47, SICILY ISLAND 12
WARREN 42, FRANKLIN PARISH 10
STAR CITY 55, HAMPTON 7
STRONG-HUTTIG 14, LITTLE ROCK EPISCOPAL 6
CENTRAL HINDS 43, RIVERFIELD 27
TALLULAH ACADEMY 46, PRENTISS ACADEMY 22
RIVERDALE ACADEMY 52, TENSAS ACADEMY 0
BRIARFIELD ACADEMY 58, UNION CHRISTIAN 6