Football Friday Night for September 17th: Scores from Louisiana, Arkansas and the MAIS

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SCORES: CATHOLIC-BATON ROUGE 30, WEST MONROE 19; STERLINGTON 34, OAK GROVE 16; RUSTON 50, AIRLINE 0; EL DORADO 50, MAGNOLIA 30

SCORES: NEVILLE 28, JENA 8; WOSSMAN 28, GREEN OAKS 0; CAPTAIN SHREVE 22, UNION PARISH 21

SCORES: CAMDEN-FAIRVIEW 60, WATSON CHAPEL 24; ST. FRED’S 28, TENSAS 0; HARDING ACADEMY 59, CAMDEN-HARMONY GROVE 19; DELTA CHARTER 30, RIVER OAKS 16;

SCORES: MCGEHEE 15, CROSSETT 13; WHITE HALL 42, DREW CENTRAL 0

Chris, Jesse, Steven, and Dominique give their final thoughts on what stood out this week on Football Friday Night

MORE SCORES:

CEDAR CREEK 38, DELHI 6

GENERAL TRASS 26, BASTROP 6

MANGHAM 35, CALDWELL 7

HOMER 69, RINGGOLD 0

HAYNESVILLE 40, JUNCTION CITY 28

WINNFIELD 24, DELHI CHARTER 8

CALVARY 62, ARCADIA 0

OCS 47, SICILY ISLAND 12

WARREN 42, FRANKLIN PARISH 10

STAR CITY 55, HAMPTON 7

STRONG-HUTTIG 14, LITTLE ROCK EPISCOPAL 6

CENTRAL HINDS 43, RIVERFIELD 27

TALLULAH ACADEMY 46, PRENTISS ACADEMY 22

RIVERDALE ACADEMY 52, TENSAS ACADEMY 0

BRIARFIELD ACADEMY 58, UNION CHRISTIAN 6

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