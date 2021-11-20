Football Friday Night: Playoffs, Week Two edition

SCORES: RUSTON 56, BENTON 16; UNION PARISH 22, JENA 0; ABBEVILLE 28, WOSSMAN 20; JONESBORO-HODGE 28, MANGHAM 18; OAK GROVE 41, EAST BEAUREGARD 14
SCORES: OCS 42, ASCENSION CATHOLIC 0; LOGANSPORT 50, ARCADIA 0
SCORES: SOUTHERN MISS 35, LOUISIANA TECH 19; WEST MONROE 49, CHALMETTE 7; NEVILLE 19, CARENCRO 15; OUACHITA 20, DENHAM SPRINGS 14; HOMER 46, NORTHWOOD-LENA 6
SCORES: PRAIRIE VIEW ACADEMY 50, MANCHESTER ACADEMY 27 (MAIS 1A CHAMPIONSHIP GAME)
The gang closes out the show
MORE SCORES:
Avoyelles 30 Winnfield Senior High School 21
General Trass High School 40 Welsh 20
Jonesboro-Hodge High School 28 Mangham Dragons 18
Logansport 50 Arcadia High School Hornets16
Basile 26 Delta Charter School 14
Oak Grove High School 41 East Beauregard 13
Haynesville 48 Lincoln Preparatory School 13
White Castle 41 LaSalle 40
St. Fred’s 31 Vermilion Catholic 7
PULASKI ACADEMY 56, MAGNOLIA 25
WHITE HALL 35, CAMDEN-FAIRVIEW 14
CROSSETT 44, OZARK 20
WARREN 35, TRUMANN 7
GLEN ROSE 28, CAMDEN-HARMONY GROVE 7
MCGEHEE 68, MELBOURNE 28
FORDYCE 42, HECTOR 7